Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 11:25, in zona Seismica Vrancea, la o adancime de 140 de kilometri, conform INFP. „In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea…

- Marja de eroare in cazul radarului a fost stabilita la 10 kilometri pe ora, respectiv 10% din viteza de peste 100 de kilometri la ora, printr-un proiect de lege care amendeaza legislația rutiera. In cazul depașirii vitezei legale constatate prin radar, polițistul ar putea fi obligat sa aplice in favoarea…

- Starea tinerei gasita inconstienta in scara unui bloc din Centrul Vechi este stabila, iar aceasta va ramane internata cateva zile, pentru investigatii suplimentare si tratament, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Agresorii sunt de negasit, la mai bine de 24 de ore de la incident. Potrivit…

- Politistii din Braila au oprit o masina condusa de un barbat care avea permisul suspendat si se afla sub influenta bauturilor alcoolice si drogurilor, iar in autoturism au fost gasite patru kilograme de aur si 400.000 de euro. Surse judiciare afirma ca barbatul este fiul unui cunoscut om de afaceri…

- Dr. Gabriel Gorun, medic primar medicina legala la INML ”Mina Minovici” din Capitala, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca aparatele care exista in institutie si cu care se fac testele de laborator de certitudine in cazul celor prinsi in trafic sub influenta drogurilor sunt vechi de aproape…

- Incepand cu anul 2024, pe o perioada de 5 ani, statul impune o taxa suplimentara pe mașinile și imobilele scumpe, proprietarii fiind nevoiți sa completeze și depuna o declarație la ANAF. Potrivit instrucțiunilor de completare a formularului 216 „Declaratie privind impozitul special pe bunurile imobile…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…

- Polițiștii au declanșat luni seria protestelor anunțate pentru urmatoarele patru zile, ei fiind nemulțumiți de proiectul de buget care prevede o majorare de doar 5% pentru bugetari. Din același motiv, și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitara amenința cu proteste din 20 decembrie. Iar,…