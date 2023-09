Stiri pe aceeasi tema

- Analiza bestjobs Anul 2023 a fost unul dificil pentru sectorul IT, atat la nivel global, dar mai ales in Romania. Pe de o parte, concedieri semnificative in prima parte a anului au lasat foarte mulți candidați in cautare de job intr-o piața cu pretenții tot mai ridicate, iar pe de alta parte, impozitarea…

- Salarizarea, bunastarea și flexibilitatea atrag tensiuni la locul de munca și mai mult de o treime dintre angajați sunt susceptibili sa demisioneze Atragerea și pastrarea talentelor sunt preocupari majore pentru angajatorii din intreaga lume, insa mai mult de o treime (35%) dintre angajați sunt susceptibili…

- Peste 92.000 de joburi noi au fost postate, de la inceputul verii și pana acum, pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. Aproape 8.500 au reprezentat oferte scoase in piața de angajatorii din strainatate și 5.200 de joburi au fost remote. „Sunt anumite schimbari fața de aceeași…

- Angajatii ANAF din mai multe județe din țara au declansat, joi dimineata, un protest spontan, pe termen nelimitat, sustinand actiunile de protest declansate la nivel national, dupa ce coalitia de guvernare a respins, miercuri, solicitarile salariatilor din sistem.

- Bani pentru angajatorii care primesc in practica elevi și studenți. Vineri, 18 august, incep inscrierile Stagiile dedicate studenților sunt finanțate in contextul in care relevanța formarii și corelarea cu piața muncii este scazuta, existand un deficit semnificativ de competențe și abilitați cerute…

- Numarul strainilor care ajung sa lucreze in Maramureș este in creștere. La nivel național peste 8600 de permise de ședere au fost emise, respectiv cca 9100 de cereri pentru eliberarea avizelor de munca au fost inregistrate de polițiștii de imigrpri in luna iulie a acestui an. „Ca urmare a aprobarii…

- Klaus Iohannis a participat, joi, la inaugurarea podului suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani. Ii felicit pe toți cei implicați in acest proiect. Avem o dovada ca și in Romania daca exista voința și seriozitate se…