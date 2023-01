Criza climatică: ultimii opt ani au fost cei mai călduroși din istorie Ultimii opt ani au fost cei mai calduroși inregistrați vreodata la nivel mondial, toți depașind temperaturile preindustriale cu mai mult de un grad, potrivit raportului anual al programului european Copernicus (C3S) privind schimbarile climatice, publicat marți. La nivel mondial, anul trecut se afla pe locul cinci, depașit doar de ultimii ani, și a fost din […] The post Criza climatica: ultimii opt ani au fost cei mai calduroși din istorie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

