- Vlad Paștiu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeana a Olimpiadei de istorie, unde a obținut locul al II-lea, reușind sa se califice la faza naționala. Aceasta performanța extraordinara se datoreaza, in primul rand, pasiunii pentru…

- Doua eleve de la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, calificare la etapa naționala a Olimpiadei de Educație Tehnologica și Aplicații Practice Doua eleve de la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, calificare la etapa naționala a Olimpiadei de Educație Tehnologica și Aplicații…

- Performanța extraordinara pentru Vlad Paștiu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia: S-a calificat etapa naționala a Olimpiadei de Istorie Performanța extraordinara pentru Vlad Paștiu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia: S-a calificat etapa naționala a Olimpiadei…

- Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir a trait bucuria de a avea printre elevi doua viitoare participante la faza naționala a Olimpiadei de Științe Socio-Umane care se va desfașura la Baia Mare in perioada 27 aprilie – 1 mai 2024. Ele s-au calificat in urma clasarii pe primul loc la etapa județeana. Prin…

- Eleva Șerban Miruna, de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, din Alba Iulia, a reușit sa obțina Locul I la faza județeana a Olimpiadei „Lectura ca Abilitate de Viața” și calificarea la faza naționala. „Felicitari elevei ȘERBAN MIRUNA, din clasa a VI-a A, de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din…

- Performanța EXTRAORDINARA pentru un elev din Alba Iulia, la olimpiadele școlare. Dubla calificare, la faza naționala: Locul I la istorie și la fizica! Performanța EXTRAORDINARA pentru un elev din Alba Iulia, la olimpiadele școlare. Dubla calificare, la faza naționala: Locul I la istorie și la fizica!…

- ALBA: Rezultatele la etapa județeana a olimpiadei de matematica. Elevii care au luat premiul I s-au calificat la etapa naționala Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au transmis rezultatele la etapa județeana a olimpiadei de matematica. Reamintim ca etapa județeana a olimpiadei de matematica,…