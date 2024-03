Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele la Olimpiada de Biologie, etapa județeana 2024: Doi elevi de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificați la faza naționala Rezultatele la Olimpiada de Biologie, etapa județeana 2024: Doi elevi de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificați…

- Rezultate Olimpiada de Biologie, etapa județeana Alba 2024. Lista elevilor care au ocupat primele locuri Rezultate Olimpiada de Biologie, etapa județeana Alba 2024. Doi elevi vor reprezenta județul la etapa naționala a olimpiadei, dupa rezultate obținute. Competiția la nivel județean s-a desfașurat…

- Dubla performanța pentru un elev din Alba Iulia: Edi merge la fazele naționale ale olimpiadelor de matematica și fizica Eduard Pițu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia a reușit, pentru al treilea an consecutiv, sa obțina o dubla performanța, atat la faza județeana…

- Eduard Pițu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia a reușit, pentru al treilea an consecutiv, sa obțina o dubla performanța, atat la faza județeana a Olimpiadei de matematica, cat și la Olimpiada de fizica, reușind sa se califice la etapa naționala, la ambele discipline.…

- Patru elevi din Alba Iulia, calificați la etapa naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus” Patru elevi din Alba Iulia, calificați la etapa naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus” Etapa județeana a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus” clasele V-XII, s-a desfașurat in…

- Rezultatele la Olimpiada de Matematica, etapa județeana, 2024: Elevi din Alba Iulia, Sebeș și Campeni, calificați la faza naționala Rezultatele la Olimpiada de Matematica, etapa județeana, 2024: Elevi din Alba Iulia, Sebeș și Campeni, calificați la faza naționala Inspectoratului Școlar Județean Alba…

- Patru elevi de gimnaziu și liceu din Alba Iulia, calificați la etapa naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcu” Patru elevi de gimnaziu și liceu din Alba Iulia s-au calificat la etapa naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcu”. Etapa județeana a Olimpiadei de lingvistica „Solomon…

- ALBA: Rezultatele la etapa județeana a olimpiadei de matematica. Elevii care au luat premiul I s-au calificat la etapa naționala Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au transmis rezultatele la etapa județeana a olimpiadei de matematica. Reamintim ca etapa județeana a olimpiadei de matematica,…