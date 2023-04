Criza cerealelor din Europa de Est. Comisia Europeană pregătește un ajutor de 100 de milioane de euro Ursula von der Leyen, a raspuns la scrisoarea tarilor afectate de criza cerealelor din Ucraina, ea precizand ca Comisia se pregateste sa prezinte un al doilea pachet de sprijin de 100 de milioane de euro si o rata de cofinantare de 200%, pentru fermierii afectati. ”Sunt pe deplin constienta de preocuparile pe care le exprimati in ceea ce priveste cresterea importurilor de anumite produse agricole ucrainene. Avand in vedere piata noastra unica si uniunea noastra vamala, o abordare europeana comuna este pentru a aborda aceste preocupari care apar in urma interactiunii mai multor factori. Unilateral,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

