Criza alimentara creata, fie ca-i una reala sau doar un „psy-op", este despre daramarea actualului sistem alimentar global și impunerea unui nou, in concordanța cu agenda Marii Resetari, anunțate la Davos de George Soros și Klaus Schwab. Un nou sistem alimentar distopic, construit de monoliți corporativi și controlat rigid, in numele binelui nostru, evident, așteapta […]