Politicile dezastruoase ale Comisiei Europene și-au atins scopul. Fermele din UE s-au inchis pe banda rulanta, iar zone rurale intregi s-au depopulat, avertizeaza Comitetul European al Regiunilor, care susține ca fara un sprijin financiar masiv pentru acest sector se pune in pericol securitatea alimentara. In absența unor masuri urgente, insași existența Pactului verde va fi […]