LIDERI S.O.S., DESPRE CRIZA DIN PARTID In emisiunea Sa Vorbim Despre Tine, de luni, 14.02.2024, Gabriela Calitescu a dezbatut subiectul zilei, criza din Partidul S.O.S. , cand mai mulți lideri de filiale și-au exprimat și explicat opinia lor despre scandalul generat in interiorul partidului care a aprins toata presa romaneasca. Criza din Partidul SOS Romania, o criza dezbatuta pe toate parțile, pe toate canalele media, dupa ce președintele SOS, DIANA IOVANOVICI SOSOACA, l-a demis pe soțul sau din funcția deținuta in partid și dupa ce SILVESTRU SOSOACA a reacționat rapid printr-un comunicat de presa, declarand ca decizia este ILEGALA… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol si foto: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Criza generalizata din Europa avea sa duca la o explozie a prețului la energia electrica și gazele naturale, de altfel o consecința a invaziei Rusiei in Ucraina. Efectele aveau sa fie resimțite și pe plan local, ducand la creșterea exponențiala a prețurilor catre clienții finali. Dupa aproape doi ani…

- Shrinkflation: Reducerea Cantitaților fara Scaderea Prețurilor. Un fenomen in creștere, observat in supermarketuri din intreaga lume, care pune consumatorii in fața unor cantitați mai mici la produsele obișnuite, menținand sau chiar crescand prețurile.

- Romania ar putea incheia anul 2023 cu un deficit bugetar sub 5,7 , a anuntat, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr o conferinta de presa. Romania ar putea incheia anul 2023 cu un deficit bugetar sub 5,7 , a anuntat, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr o conferinta de presa."Deficitul…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Presa ”CulturMedia”, afiliata la CNS Cartel Alfa, protesteaza fata de ultimele reglementari legislative despre care afirma, miercuri, ca afecteaza grav demnitatea salariatilor din sistemul muzeal romanesc. Sindicalistii anunnta proteste, incepand din…

- Intr-un interviu oferit deunazi in direct la o televiziune de sistem, George Simion a afirmat cateva adevaruri care, dincolo de demontarea – inca o data – a tinichelelor care i se atarna de picioare, ne aduc in fața un lider din ce in ce mai articulat, deja redutabil. Președintele AUR și-a structurat…

- Gheorghița Ciocioi, etnolog, publicist (membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania) și traducator roman, doctor in filologie al Universitații din București, explica, pe contul sau de Facebook, ce inseamna ”șoșoaca” și contrazice informațiile ca acest cuvant ar avea etimologie roma.”Este…

- In perioada 01.02.2020 - 30.11.2023, Comuna Halmeu, in parteneriat cu Primaria orașului Ajak (Ungaria) a implementat proiectul ROHU391 Logistica transfrontaliera: parteneriat in cooperare in domeniul ocuparii forței de munca, finanțat in cadrul Programului de cooperare transfrontariera INTERREG V-A…

- PSD condamna dublul standard practicat „fara rușine” de conducerea USR, dupa ce mai mulți lideri marcanți ai acestui partid au devenit „penali cu acte in regula”, potrivit propriei lor terminologii. „PSD condamna dublul standard practicat fara rușine de conducerea USR, dupa ce mai mulți lideri marcanți…