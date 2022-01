Criterii în funcție de care să alegi hibrizii potriviți de floarea-soarelui Romania se afla pe lista celor mai mari producatori mondiali de seminte de floarea-soarelui și a ocupat cu consecvența primul loc in topul producatorilor europeni in ultimii ani. Este evident, așadar, interesul fermierilor de a-și asigura premisele unei recolte bogate de la un an la altul. Iar una dintre condițiile esențiale pentru aceasta este alegerea inspirata a materialului saditor. De ce e importanta alegerea corecta a hibrizilor cultivați Romania e considerata prima țara din lume care a cultivat hibrizi de floarea-soarelui, inca din 1973, conform lucrarii „Fitotehnie”, de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

