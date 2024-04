Doze concentrate de sănătate din semințe de floarea soarelui, dovleac, in… Semințe de floarea soarelui, dovleac, in… Ele ofera doze concentrate de elemente extrem de valoroase, care au un important efect terapeutic. Semințe de floarea soarelui. Sunt o sursa naturala de seleniu, de antioxidanți și vitamina E, care ofera protecție celulelor și previn problemele oculare legate de inaintarea in varsta. Se recomanda semințele crude, care pot ține locul de gustare intre mese și pot fi adaugate in diferite salate de cruditați. Sunt totuși persoane alergice la aceste semințe, care pot avea simptome specifice: mancarimi, erupții pe piele etc. Persoanele care au sensibilitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

