Stiri pe aceeasi tema

- Trecuta de șocul de a fi jefuita in zona celui mai important aeroport din Roma, Madalina Ghenea da detalii despre paguba incredibila: ”Mi s-au furat bijuterii cu o valoare de 1 milion de euro. Am alergat dupa hoț. A fost o operațiune planificata!” Geanta cu bijuteriile elebrei actrițe care aterizase…

- Alin Ionescu, fostul soț al Cristinei Spatar, a reacționat dupa ce a aflat ca mama copiilor lui se pregatește de nunta. Artista a confirmat ca anul viitor va avea loc evenimentul. De mai bine de 6 ani, Alin Ionescu și Cristina Spatar au divorțat, iar cei doi nu iși mai vorbesc absolut deloc, deși au…

- Cristina Spatar, in varsta de 50 de ani, a aunțat zilele trecute ca s-a logodit cu Vicențiu Mocanu, iar anul viitor vor face pasul cel mare. Pe plan profesional, artista a luat o decizie radicala. Ea a marturisit ca a inceput deja sa se implice serios in compania deținuta de logodnicul ei „Nu renunț…

- Cristina Spatar s-ar fi casatorit in secret, la doar cateva zile dupa ce a fost ceruta in casatorie intr-un decor de vis in Dubai. Cantareața i-a spus marele ”DA” omului de afaceri Vicențiu Mocanu, iar acum se pare ca cei doi s-ar fi prezentat deja in fața ofițerului de stare civila.

- Cristina Spatar, care a fost ceruta in casatorie zilele trecute in Dubai, a anunțat cand va avea loc nunta ei cu Vicențiu Mocanu. Pentru playtech.ro , cantareața a dezvaluit cu bucurie ca ea și logodnicul vor neaparat sa se cunune și in fața lui Dumnezeu. Dupa divorțul de tatal copiilor ei, Alin Ionescu,…

- Cristina Spatar a fost ceruta in casatorie in Dubai, insa a incercat sa țina ascunsa identitatea iubitului ei. Cine este și cu ce se ocupa viitorul soț al Cristinei Spatar, Vicențiu Mocanu.Recent, Cristina Spatar a surprins pe toata lumea cand a postat pe rețelele de socializare ca a fost ceruta in…

- La 50 de ani, Cristina Spatar a spus DA pentru a doua oara. Cantareața a fost ceruta in casatorie in Dubai, chiar in weekendul care a trecut. Marea veste a facut-o publica chiar ea, intr-o postare pe Instagram. Cristina Spatar, care e numita Regina R&B, a distribuit pe contul ei oficial de Instagram…

- Daca ajungi vreodata in Dubai și vrei sa vezi ceva diferit de ceea ce vad in mod obișnuit ochii turiștilor, indreapta-te catre Port Rashid. Zona are o ambianța speciala, care aduce la un loc vechiul și noul, tradiția și viitorul cu tot ce au acestea de transmis. Tot acolo a prins viața o idee noua,…