Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Banica Jr. a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj de adio emotionant in amintirea jurnalistei Cristina Topescu."Mi e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait…

- Cristina Țopescu a incetat din viața in preajma Revelionului. Primele constatari ale medicilor legiști indica faptul ca fosta jurnalista ar fi murit in somn, iar in stomac s-ar fi gasit urme de medicamente. Cauza, insa nu a putut fi stabilita. „Urmeaza ca la histopatologie și toxipatologie rezultatele…

- Traficul rutier va fi restrictionat in centrul Capitalei pentru marea petrecere de Revelion. Restrictiile vor fi aplicate de marti, de la ora 13:00, si pana miercuri, la ora 06;00, pe Bulevardul Unirii in perimetrul cuprins intre Bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei (inclusiv cele doua bretele adiacente…

- Liviu Dragnea a transmis in aceasta seara primul mesaj pe Facebook de la incarcerarea sa, din luna mai. Fostul președinte PSD a ținut sa le scrie romanilor de Ziua Naționala, spunand ca pentru ei și pentru țara a sacrificat tot. Iata mesjul integral postat de Liviu Dragnea pe facebook, duminica, 1 Decembrie:…

- Alerta maxima in Capitala! Doua scari de bloc de pe strada Budacu, din sectorul 2, București, au fost evacuate dupa ce in casa unui locatar s-a gasit un obuz funcțional. Descoperirea a fost facuta de un barbat care a gasit obuzul in apartamentul bunicii sale, intr-un dulap. Barbatul a sunat la 112 și…

- Sorin Roșca Stanescu Domnului Klaus Iohannis ii tremura și la propriu și la figurat chiloții in fața contracandidatei sale. Și se teme de o confruntare unu la unu cu Viorica Dancila. Iar pentru a nu se face literalmente de ras, staff-ul sau de campanie ii organizeaza marți, in aula Bibliotecii Universitare…

- O imagine cu o puternica incarcatura emoționala a devenit virala in ziua alegerilor prezidențiale in Romania și cea de-a treia zi de vot pentru Diaspora. “Mi-e dor de tine! ” este mesajul transmis de romani printr-o instalație luminoasa amplasata in Centrul Londrei la Canary Wharf. Romanii sunt a doua…

- Proiectul “Oxigen” de acces si circulatie in Bucuresti a fost modificat. Astfel, Primaria Capitalei a decis ca toate mașinile cu norma de poluare sub Euro 5 sa plateasca vigneta. Potrivit proiectului, mașinile Euro 3 și Euro 4 au obligatoriu nevoie de vigneta pentru a circula in centrul Capitalei, indiferent…