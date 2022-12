Cristina Ștefania implinește astazi varsta de 26 de ani. Și, cum nu exista an fara sa iși serbeze onomastica, care pica chiar in ziua de Craciun, vedeta a dat o petrecere de zile mari in urma cu patru zile. Insa, cum astazi este aniversarea sa, Speak, partenerul acesteia a ținut sa ii transmita un mesaj șatenei și in mediul online.