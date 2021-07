Cristina Cioran a născut înainte de termen. „Rugați-vă pentru mine și pentru ea” Cristina Cioran (43 de ani) a nascut inainte de termen, mai precis in luna a șaptea, o fetița. Vedeta de televiziune se afla in prezent in spital. De acolo, Cristina le-a cerut urmaritorilor de pe rețelele de socializare sa se roage pentru ea și pentru fiica ei. Cristina Cioran a nascut inainte de termen. „Rugați-va pentru mine și pentru ea” „Sunt puternica și fetița mea e puternica. A venit mai devreme, insa. Rugați-va pentru mine și pentru ea, mai mult pentru ea”, a marturisit Cristina Cioran pe Instagram, cu lacrimi in ochi. Ulterior, Cristina a dezvaluit ca fiica ei este bine și ca abia așteapta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran (43 de ani) este insarcinata cu primul ei copil, o fiica. Prezentatoarea de televiziune și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, și-au confirmat relația la finalul anului trecut. Cei doi formeaza un cuplu de 9-10 luni. Pe 12 mai, in mediul online, vedeta TV a confirmat numele pe care l-a ales…

- Rona Hartner (48 de ani) a divorțat de soțul ei, Herve Camilleri, in martie 2021. Fosta pereche s-a casatorit pe 5 octombrie 2019, in Franța, unde artista locuiește de mai mulți ani. Din fostul mariaj cu actorul Rocco Sedano, Rona are o fiica, Rita Sumalya, in varsta de 12 ani. Rona Hartner a dezvaluit…

- Olimpia Melinte (33 de ani) a devenit mama unei fiice, Ingrid Maria, pe 22 aprilie 2021. Actrița și soțul ei, Constantin Luca, mai au impreuna un fiu, Sasha, in varsta de 6 ani. Recent, pe Instagram, actrița a publicat mai multe imagini surprinse in parc. Olimpia Melinte, silueta supla dupa doar o luna…

- Bianca Dragușanu (39 de ani) are o fiica, Sofia Natalia (4 ani), din fostul mariaj cu prezentatorul TV Victor Slav (40 de ani). Fostul cuplu a fost casatorit timp de un an, din 2013 pana in 2014. Bianca Dragușanu, probleme cu fiica la gradinița. „A stat vanata 7 zile” Bianca și Victor au ramas in relații…

- Le admiram și ne dorim o silueta supla și tonifiata ca a lor. Deseori ne intrebam ce mananca, in ce cantitați, cat de des fac mișcare și, in principiu, care este secretul fizicului lor de invidiat. Multe dintre prezentatoarele de televiziune, actrițele și artistele din țara noastra au fost oneste in…

- Cristina Cioran a dezvaluit in urma cu cateva saptamani ca va avea o fetița, iar acum a facut public numele pe care ea și iubitul i l-au ales micuței. Vedeta va naște la 44 de ani primul ei copil. „Sunt așa fericita. Abia o aștept. Ne-am gandit la nume, deja ne-am facut o lista. Sa fie un nume scurt”,…