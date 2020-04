Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir nu trece singura prin aceste momente, ci alaturi de fiica ei. Adolescenta de 16 ani a ramas cu ea acasa, iar cele doua si-au inchegat si mai mult relatia. "Sunt zile si zile, incercam sa ne facem micile placeri, bucurii impreuna. Ne uitam la un film, mai radem. Ea este ocupata cu scoala. Doamna…

- Mesajul lui Petre Daea, in timpul crizei generate de epidemia de coronavirus "Sa nu mai facem pe "deștepții" in fața proștilor și sa nu mai ramanem "proști" in fața deștepților! Sa fim calmi, hotarați, activi și sa ne folosim inteligența. Acum se pot pregati și lua decizii istorice,…

- Donald Trump a anunțat ca Hidroxiclorochina si Azitromicina luate impreuna „au sansa reala de a produce o mare schimbare in istoria medicinei". Un studiu clinic efectuat cu Hidroxicloroquina pe 25 de pacienti cu Covid-19 a avut rezultatele promitatoare.Presedintele american a scris pe contul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a indemnat pe oameni sa nu mai cumpere in disperare alimente si alte provizii pe fondul crizei coronavirusului, relateaza DPA, potrivit Agerpres. „Nu trebuie sa cumparati atat de mult”, a spus el intr-o conferinta de presa la Casa Alba. „Relaxati-va”. Trump…

- Virusul ucigaș din China provoaca din ce in ce mai multa teama in randul oamenilor. In Romania, 49 de persoane sunt infectate de coronavirus, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Deși trateaza subiectul cu seriozitate, in ceea ce o privește pe Carmen de la Salciua, cantareața…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, 47 de ani, este in doliu, dupa ce tatal ei s-a stins, luni, din viața.Gabriela Firea trece prin momente grele, dupa ce parintele ei, Ioan, a decedat, luni.Edilul-șef al Capitalei a facut tristul anunț pe Facebook.”Dumnezeu sa-l odihneasca pe Ioan, tatal…

- Marea Britanie a adoptat duminica o pozitie ferma in perspectiva negocierilor viitoare cu Uniunea Europeana, anuntand ca isi va stabili o agenda proprie si nu va accepta regulile blocului comunitar pentru a evita frictiunile comerciale, transmite Reuters potrivit news.ro.Dupa iesirea oficiala…

- Cele trei țari europene co-semnatare a acordului nuclear iranian (Franța, Marea Britanie și Germania) au declanșat mecanismul de reglare a litigiilor prevazut în acord pentru a forța Teheranul sa onoreze angajamentele sale, au anunțat liderii diplomațiilor într-un comunicat comun, relateaza…