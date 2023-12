Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Maramureș Ionel Bogdan a fost premiat in cadrul Galei Premiilor Capital 2023: Premiul pentru realizare de proiecte cu finanțare de doua miliarde de euro pentru județul Maramureș! Gala Premiilor Capital a adus in prim-plan, ca in fiecare an, personalitațile și organizațiile cu rezultate…

- Finanțare europeana accesata de administrația locala pentru sistemul de asistența sociala targoviștean! Astfel, potrivit primarului municipiului Targoviște, Cristian Stan, cladirea care se afla pe strada Petru Cercel, in zona intersecției cu bulevardul I.C. Bratianu, o ruina pana nu demult, primește…

- Județul Alba, printre liderii la nivel național la depunerea de proiecte pentru tinerii fermieri, in zona montana! Peste 150 de cereri de finanțare au fost depuse Județul Alba, printre liderii la nivel național la depunerea de proiecte pentru tinerii fermieri, in zona montana! Peste 150 de cereri de…

- Comisia Europeana a elaborat planuri de crestere a investitiilor in retelele electrice, inclusiv zeci de proiecte alocate pentru acces prioritar la permise si finantare UE, arata un proiect de document vazut de Reuters.Europa va trebui sa investeasca 584 de miliarde de euro pentru a-si moderniza…

- Proiecte pentru servicii de educație timpurie complementare la patru unitați de invațamant din Moreni! Este vorba despre Școala Gimnaziala nr. 1, Gradinița cu program nr. 1, Gradinița cu program normal nr. 8 și Gradinița cu program prelungit nr. 4. Valoarea proeictelor, lansate zilele trecute și finanțate…

- Cristian stan, primarul Municipiului Targoviște, viceprimarul Monica Ilie și administratorul public Gabriel Boriga au participat la o conferința de presa in teren, fiind vizate lucrarile pe doua strazi recent reabilitate, anume despre Parvan Popescu și Calea Campulung. Ca de obicei, edilul a oferit…

- Au fost puse in consultare publica doua proiecte de hotarari de guvern care reglementeaza organizarea și funcționarea unor instituții importante din domeniul educației: Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul de Științe ale Educației. Centrul Național pentru Curriculum și…

- Luni dimineața, la sediul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, a semnat contractul de finanțare care vizeaza „Consolidarea și creșterea performanței energetice a Liceului Tehnologic „Voievodul Mircea”, acesta fiind unul din…