Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rares Bogdan a criticat, sambata, faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene, el susținand ca cel mai bun titular pentru functia de ministru ar fi fost Marcel Bolos, predecesorul lui Cristian Ghinea. “Daca Marcel Bolos era ministrul Fondurilor Europene (…) va asigur…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau,, unul dintre apropiații premierului, a declarat, duminica, la Aleph News ca partidul are in vedere patru membri pe care i-ar putea propune pentru funcția de ministru al Finanțelor. Sighiartau susține ca se afla in analiza, pentru șefia Finanțelor, Marcel…

- George Simion, liderul AUR, il provoaca pe ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, la o intrecere mai puțin obișnuita: Daca Ghinea știe sa raspunda la 5 intrebari, partidul AUR nu va vota moțiunea de cenzura pe numele lui Ghinea, inițiata de PSD, și ca va fi votata marți in Parlament. “Domnule…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca a cerut mobilizare totala in PNL pentru respingerea moțiunii de cenzura la adresa Guvernului, dar și a cele simple care il vizeaza pe Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene. “Biroul executiv a decis in unanimitate sa dea mandat deputaților…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, da vina pe ministrul Fondurilor, Cristian Ghinea, pentru respingerea planului pentru irigații din PNRR. Oros susține ca ca draftul transmis Comisiei in noiembrie era “cel mai verde” și ca echipa sa și-a facut treaba, dar a subliniat ca dialogul cu CE s-a purtat…

- Momentul impresionant a avut loc in cadrul Audientei de miercuri de la Vatican. O femeie s-a apropiat de Papa și a inceput sa ii vorbeasca. La un moment dat, Papa Francisc s-a aplecat și i-a sarutat brațul pe care femeia are tatuat numarul imprimat in lagarul de concetrare de la Auschwitz. Lidia Maksymowicz,…

- Scandalul politic dintre USR PLUS București, care a picat bugetul primariei Capitalei, a ajuns la faza pe bancuri. Dragoș Pislaru, europarlamentar USR PLUS, susține ca tot circul politic la care asistam, in timp ce așteptam investițiile promise in București, a fost generat de primarul general Nicușor…

- Daca pana acum ședințele coaliției de guvernare se țineau doar lunea, la Parlament, saptamana aceasta e scandal mare cu banii din PNRR. Florin Cițu s-a decis “sa ia taurul de coarne” și sa se duca la negocierile de saptamana viitoare de la Bruxelles, ca nu il mai lase singur pe ministrul USR-PLUS Cristian…