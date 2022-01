Cristian Dide demontează un fals promovat de George Simion. Mesaj pentru liderul AUR Cristian Mihai Dide, unul dintre cei mai cunoscuti protestatari din perioada protestelor pro-Justitie si anti-PSD, ii “da peste nas” lui George Simion, demontand un fals promovat de acesta pe pagina lui de Facebook. In conditiile in care Simion a postat un mesaj in care sustine ca vandalismul si huliganismul erau la ordinea zilei pentru USR in perioada in care acest partid era in opozitie iar PSD la putere, publicand si o serie de fotografii care sa “dovedeasca” acest lucru, Dide transmite ca imaginile cu pricina sunt de la proteste organizate de el, proteste cu care USR nu a avut nimic de a face.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

