- Rusia a anunțat luni ca renunța la discuțiile cu Japonia pentru semnarea unui tratat de pace oficial. Moscova este deranjata de faptul ca guvernul nipon s-a alaturat sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru invazia din Ucraina, relateaza BBC . Avand in vedere „natura evident neprietenoasa” a restricțiilor…

- Turcia a interzis trecerea stramtorilor Bosfor și Dardanele de catre toate navele de razboi, a anunțat luni seara ministrul de Externe, Mevlut Cavusoglu. Decizia a fost luata din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina, Administrația Erdogan indemnand inclusiv tarile riverane Marii Negre, precum Romania,…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a atras atenția ca la ora actuala statul ucrainean este inconjurat pe trei laturi de forțele militare ale Federației Ruse. „Marea Neagra este blocata militar și la nord, și la sud. De exemplu, Ucraina daca in acest moment ar dori sa exporte cereale, sa spunem,…

- Lider al PMP și fost ministru de Externe, Cristian Diaconescu, susține ca Vladimir Putin a pus Romania pe masa negocierilor, din cauza scutului antiracheta de la Deveselu. Diaconescu remarca faptul ca toți liderii țarilor din regiune au avut deja discuții cu Vladimir Putin, mai puțin Klaus Iohannis,…

- Cristian Diaconescu, președinte PMP și fost ministru de Externe al Romaniei, susține ca in timp ce liderii statelor precum Franța, Germania și Ucraina negociaza in contextul instalarii trupelor rusești la granița cu Ucraina, autoritațile din Romania nu de

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru miercuri, 26 ianuarie, de la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, potrivit anunțului Administratiei Prezidentiale. Se vor discuta aspecte ale situației de securitate de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.Pe…

- Ministerul rus de Externe a anunțat vineri aceasta revendicare in ziua in care secretarul american de stat Antony Blinken se intalnește la Geneva cu omologul sau rus Serghei Lavrov pentru o noua tentativa diplomatica de detensionare a crizei de la granița Ucrainei, scrie Reuters. Garanțiile de securitate…