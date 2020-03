Cristian Buşoi avertizează: România trebuie să se pregătească şi pentru o eventuală criză economică "In ultimele zile, am vazut cu toții ca gripa generata de noul coronavirus ia amploare. Guvernul Romaniei a luat masurile necesare pentru a preveni atat cat se poate efectele unei epidemii. Executivul este mobilizat, situația este monitorizata ora de ora. S-au luat masuri dure, dar necesare in aceste momente. Este nevoie sa ințelegem cu toții ca este un moment greu. Trebuie sa fim solidari și responsabili, sa respectam regulile de igiena și daca este cazul sa respectam procedura de carantina. In același timp, Guvernul trebuie sa puna la punct cat mai urgent o strategie economica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

