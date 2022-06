”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria, sau vor sa isi mute niste investitii din cele doua tari”, a spus Bacanu. El a continuat: ”Auzeam niste politicieni mai ales din partea stanga, de la PSD ca in Franta e 25% impozitul, sau in Germania. Nu suntem in competitie cu Franta si Germania, ci cu Bulgaria, cu…