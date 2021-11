Stiri pe aceeasi tema

- FC Buzau o va intalni in optimile Cupei Romaniei pe Dunarea Calarași, formație de la care in acest sezon au venit atat antrenorul Cristi Pustai, cat și o parte dintre jucatori. Pustai nu uita ca șefii de la Calarași nu l-au platit in ultimele șase luni de contract, iar maine vrea sa-și invinga fosta…

- Divizionara C CSO Filiasi o va intalni pe AFC Hermannstadt in optimile Cupei Romaniei , conform tragerii la sorti de astazi, de la Casa Fotbalului. Presedintele doljenilor, Florin Spanu, s-a aratat optimist in privinta calificarii in sferturi, mizand pe forta grupului si pe dorinta de afirmare.„E clar…

- BC Sirius Tg. Mures a reusit scorul zilei, 114-45 cu formatia AC Triumf Botosani, sambata, pe teren propriu, in prima mansa a turului intai al Cupei Romaniei la baschet feminin. Ruth Helena Sherrill a fost cea mai buna jucatoare de pe teren, cu 37 de puncte si 16 recuperari. FCC Baschet…

- „E putin cam greu dupa ultimul meci, jucam mâine în Cupa, sper ca baietii nostri sa aiba o alta prezentare, sa aiba o alta atitudine. Jucam acasa, e un meci decisiv pentru a merge mai departe în Cupa României. Am discutat dupa ultima…

- Antrenorul formatiei CS U Craiova, Laurentiu Reghecampf, a susținut, miercuri, o conferinta de presa, in care a prefaț meciul din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, cu CFR Cluj. In campionat, in partida disputata luni, ardelenii s-au impus cu 1-0, astfel, ca antrenorul echipei oltene vrea…

- Universitatea Craiova o intalneste joi, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj. Acest joc conteaza pentru 16-imile Cupei Romaniei. Oltenii nu concep sa rateze calificarea si astfel sa iroseasca sansa reabilitarii in fata suporterilor, dezamagiti dupa infrangerea de luni, din Gruia.…

- ​Vânzarea biletelor la meciul dintre CS Hunedoara si FCSB, din 16-imile Cupei României, a fost oprita, luni, din cauza cresterii incidentei cazurilor de coronavirus la nivelul municipiului Hunedoara, au anuntat organizatorii, potrivit Agerpres."Decizia este cauzata de cresterea…