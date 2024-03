Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de juniori de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, au disputat trei partide saptamana trecuta, plus meciul din Liga Zimbrilor. Junioarele III au avut meci la Taureni, unde au pierdut in fața gazdelor de la Arsenal, scor 33-26. Echipa turdeana se afla pe locul…

- Ultima etapa a fazei grupelor din cadrul Trofeului Liga Old Boys la fotbal in sala a adus meciuri spectaculoase, asa cum au fost toate partidele jucate pe durata turneului pana la acest moment. Sala Sporturilor „Simona Amanar” din Constanta a fost animata duminica, atat pe teren cat si in tribune. FC…

- Echipa feminina de tenis de masa CSM Constanta a realizat o victorie de senzatie in sferturile de finala ale intrecerii continentale inter cluburi ETTU Europe Cup Women. La prima participare intr o competitie europeana de senioare, fetele de pe litoral au dispus cu 3 2 pe teren propriu de ALCL TT Grand…

- Federația Romana de Handbal (FRH) a dat publicitații lista brigazilor care vor arbitra partidele din etapa a XV-a, etapa ce se va juca in week-end. Astfel, meciul de duminica dintre Potaissa Turda și CSM Constanța va fi arbitrata de o brigada formata din Cristina Lovin și Simona Stancu. Observator din…

- Potaissa va disputa primele meciuri amicale din acest an la finalul acestei saptamani. Vineri și sambata, in sala „Gheorghe Barițiu” vine formația de liga secunda, CSM Odorheiu Secuiesc. Harghitenii sunt principala favorita sa revina in prima liga la finalul acestui sezon. La ambele partide intrarea…

- Selectionerul echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, Xavier Pascual, a declarat, joi, ca nu exista adversari accesibili la Campionatul European din Germania, el subliniind ca se asteapta ca toate partidele primei reprezentative sa fie "complicate", potrivit Agerpres."Adversari accesibili…

- Selecționerul Xavi Pascual a anunțat lotul de 20 de jucatori cu care Romania va aborda Campionatul European de handbal masculin. Competiția va fi gazduita de Germania, in perioada 10-28 ianuarie 2024. Dupa castigarea Trofeului Carpati, handbalistii au primit cateva zile libere, iar ultimul test amical…

- Echipa feminina de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, va evolua maine incepand cu ora 16:00, contra celor de la CS Știința Bacau in turul preliminar al Cupei Romaniei. Daca va invinge formația bacauana, turdencele „vor aduce” la Turda formația de prima liga, Magura…