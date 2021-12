Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Cristi Danilet afirma, intr-o postare pe Facebook, ca a avut trei modele in viata - tatal sau, Ioan Danilet, cizmar de meserie, pe care l-a iubit enorm, maestrul sau de arte martiale si profesorul sau din facultate, Tudorel Toader, despre care afirma ca drumurile li s-au intersectat apoi…

- Șeful Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Bogdan Mateescu, a lansat ironii la adresa fostului ministru al Justiției, Stelian Ion, intr-un comentariu publicat pe Facebook. In 9 decembrie, de Ziua Internaționala impotriva Corupției, judecatorul a publicat un mesaj aluziv, fara sa spuna insa la…

- "Este vorba de acest judecatori care lua atitudine fața de nenorocirile petrecute in perioada 2018-2019, fața de modificarile legislative toxice și de modificari ale Codului de Procedura Penala. Fix acei judecatori sunt acum luați in vizor de Consiliul Suprem al Magistraturii, condus de Bogdan Mateescu,…

- Judecatorul clujean Cristi Danileț a fost exclus din magistratura de CSM pentru postarile de pe Tik Tok. Danileț poate face recurs la Curtea Suprema, pentru ca decizia nu este definitiva.Șeful CSM Bogdan Mateescu si judecatoarele Lia Savonea, Margareta Tint, Mariana Ghena si Simona Marcu au votat pentru…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecator la Curtea Constituționala, intervine in dezbaterea pe tema vaccinarii, tocmai in ziua in care Senatul a respins obligativitatea certificatului verde la locul de munca. „Referitor la vaccinare! Libertatea de a decide (ma vaccinez/…

- Joi 23 septembrie 2021, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași trebuia sa-și anunțe studenții cu privire la modalitatea in care vor incepe cursurile, fața in fața, online sau hibrid. Dupa o ședința a Senatului Universitații, insa, rectorul Tudorel Toader a anunțat pe pagina sa de Facebook ca…