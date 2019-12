Cristain Tudor Popescu, despre excluderile din USR: Comportament de partid comunist!

Stiri pe aceeasi tema

- Discutand despre valul recent de excluderi din USR, gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca tipul acesta de comportament arata niste reflexe profund nedemocratice, de partid comunist. In acest context, crede gazetarul, USR nu se mai diferentiaza cu nimic de partidele traditionale din Romania,…

- Senatorul Mihai Goțiu a declarat, marțica , prin declanșarea unui referendum intern pentru poziționarea USR ca partid de centru-dreapta, Dan Barna vrea, de fapt, sa distraga atenția de la probleme din partid, respectiv excluderile „abuzive”.Citește și: Guvernul taie in carne vie: un val uriaș…

- Cristian Tudor Popescu nu a dorit sa detalieze motivele pentru care a fost luata aceasta decizie. Jurnalistul va continua insa colaborarea cu Digi 24 la o alta emisiune. Cristian Tudor Popescu a reprodus in direct injuratura ofiterului ISU de la Colectiv. VIDEO cu momentul Decizia luata…

- "I-aș intreba pe toți votanții din turul 1 ai lui Klaus Iohannis și pe cei care nu au votat-o pe d-na Dancila și care au de gand sa nu vina la vot pentru ca nu are loc o dezbatere: dumneavoastra ați vrea sa va intalniți cu Dancila? Dumneavoastra personal, ca votant, ați vrea sa va intalniți și sa…

- Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu critica dura prestația lui Dan Barna și a USR in campania pentru alegerile prezidențiale. "Sper sa-si faca o analiza serioasa a prestatiei Barna, si a col...

- Șeful DSU, Raed Arafat, l-a acuzat pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu ca manipuleaza opinia publica in cazul Colectiv. In replica, CTP i-a transmis lui Arafat ca el și coloneii ISU sunt cei care manipuleaza opinia publica. Jurnalistul considera ca Arafat, in ciuda faptului ca a vazut filmul de…

- Cristian Tudor Popescu si-a motivate gestul de a reproduce in direct, la Digi 24, injuratura spusa de colonelul Orlando Schiopu in seara tragediei din Colectiv. Jurnalistul a precizat ca a stiut exact ce face si nu regreta nimic, iar reactiile critice la adresa lui le considera absurde. Mai mult, el…

- Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a acuzat in termeni duri respingerea candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european din partea Romaniei. CTP crede ca responsabila de acest eșec este...