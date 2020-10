Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia „Chefi la cuțite”! Fosta concurenta a lui Florin Dumitrescu, Like Creața, așa cum este cunoscuta in mediul virtual, este insarcinata. Frumoasa vloggerița a ținut sa impartașeasca bucurie alaturi de fanii ei, așa ca și-a aratat burtica de gravida.

- Cu toții o cunoaștem astazi pe Adda, atat pentru muzica ei, cat și pentru participarea la mai multe emisiuni de tip concurs. Fosta concurenta de la „Asia Express” este acum a „Te cunosc de undeva”. Este o fire excentrica, mereu cu zambetul pe buze și are o familie frumoasa. Puțini ii știu insa ce se…

- Toamna a adus pe micile ecrane un nou sezon al emisiunii ”Mireasa”, la Antena 1, iar printre concurentele care s-au inscris in competiția pentru gasirea marii iubiri se numara și Lorena Corbu, o tanara care a starnit isterie printre fani.

- Elena Udrea i-a pus pe jar pe fani, dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata din nou. Partenerul sau, Adrian Alexandrov, nu a ramas indiferent la aceste barfe și a raspuns la intrebarea controversata. Iata care este adevarul!

- Fosta soție a lui Jorge – George Papagheorghe, Alina Laufer, care acum este casatorita cu Ilan Laufer, este noua vedeta care a anunțat ca este insarcinata. De fapt, nu ea a anunțat fericitul eveniment, ci soțul ei, printr-o postare pe rețelele de socializare. Femeia mai are o fetița cu solistul și prezentatorul…

- Amalia a intrat in direct la Romania TV si a facut dezvaluiri cutremuratoare despre momentele de groaza prin care a trecut. Chef-ul a marturisit ca i s-a smuls parul pe viu si trantita la pamant. "Este prima oara cand mi se intampla asa ceva. Am mai primit amenintari in luna decembrie, cand…

- O fosta concurenta a celui mai celebru show culinar de la Antena 1 a trecut prin clipe de groaza, dupa ce a fost luata la bataie in mijlocul strazii de catre doua persoane necunoscute. Astfel, blondina a avut nevoie de intervenția ambulanței pentru a o duce de urgența la spital. Fosta concurenta la…

- Petronela de la "Mireasa" a surprins pe toata lumea, dupa ce a facut publica o fotografie, in care aparea alaturi de o vedeta cunoscuta in Romania. Ce relație exista intre cele doua. Mesajul fostei concurente, insa, spune tot.