O romanca in varsta de 44 de ani a fost ucisa, vineri, cu patru focuri de arma, in parcarea unui supermarketdin localitatea Cuneo, Italia, informeaza La Stampa. Mihaela Apostolides, nascuta in București, a fost impușcata mortal de Francesco Borgheresi, 42 de ani, un militar din Florența.

Potrivit primelor informații oferite de poliție, italianul, care susține ca ar fi militar, a fost vazut inainte de comiterea crimei certandu-se cu femeia in parcarea supermarketului. Cearta a degenerat, barbatul a scos un pistol și a tras de patru ori, doua gloanțe, fatale, lovind victima in piept.

