Procesul unui fost comandant al gherilei de independenta albaneze, acuzat de crime de razboi comise in Kosovo in timpul razboiului de independenta, se va deschide in septembrie in fata unui tribunal special din Haga, a informat Curtea, noteaza AFP.



Salih Mustafa, un fost comandant al Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK), este primul judecat de tribunalul care l-a inculpat si pe fostul presedinte al Kosovo (2016-2020) Hashim Thaci.



Salih Mustafa este acuzat de detentie arbitrara, tratament crud si tortura in cazul a cel putin sase civili intr-un centru de detentie in aprilie…