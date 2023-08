■ acestea sunt acuzatiile aduse indivizilor care au fost implicati in scandalul din Strada Noua ■ o persoana a decedat, alta fiind in stare foarte grava ■ au fost dispuse 12 arestari ■ Un barbat decedat si unul aflat in coma este nedoritul bilant al unei incaierari petrecute zilele trecute, pe Strada Noua, zona in […] Articolul Crima, tentativa de omor, incaierare, amenintare si distrugere. Arestari multiple in cazul de la Roman apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .