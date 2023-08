Stiri pe aceeasi tema

- Crima de la Mangalia a șocat o țara intreaga. Taximetristul care a dus-o pe criminala Loredana in parc a declarat ca pe aceasta a ajutat-o un baiat sa puna valiza in mașina.„Am intrebat-o: «Ba, dar ce ai aici, ca e foarte greu? E foarte greu asta, ce e cu el?». «Nu pot sa il ridic ca ma doare mijlocul».…

- Camerele de supraveghere au surprins-o pe tanara de 18 ani in timp ce plimba un geamantan dupa ora 4.00 in dimineața zilei de duminica, 6 august, prin Mangalia la scurt timp dupa ce și-a ucis prietena de aceeași varsta intr-un hotel din Saturn, potrivit imaginile prezentate de publicația locala Ziua…

- Apropiații Alinei spun ca mesajele ar fi fost trimise chiar de prietena ei cea mai buna, Loredana, cea care a și ucis-o și incerca, prin schimbul de mesaje, sa iși asigure nevinovația. „Erau prietene de mici. Au mancat impreuna, s-au jucat, au mers la școala. Acum trei saptamani mi-a spus așa: Loredana…

- Știm despre tanara in varsta de 18 ani, acuzata ca și-a ucis prietena alaturi de care lucra la un hotel din Saturn, ca era din același sat cu victima, mai exact din județul Vaslui. Mai mult, cele doua fete invațau chiar și in aceeași clasa. Daca despre Alina, victima tragediei din Mangalia, colegii…

- In timp ce Alina iși traia ultimele clipe, intr-o balta de sange, in macabra camera 17 a hotelului din Saturn, doi baieți care i-au auzit țipetele au venit la ușa unde Loredana iși injunghiase prietena cea mai buna.

- Crima de la Mangalia, unde o tanara de 18 ani din Vaslui a fost gasita moarta sub o banca in parc, a ingrozit Romania. Principalul suspect este cea mai buna prietena a victimei, care dupa ce a omorat-o, s-a urcat intr-un taxi și a carat cadavrul cu trolerul in parcul, unde a fost gasit trupul desfigurat.…