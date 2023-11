Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Statistica anunța ca medicamentele costa și cu 20% mai mult fața de luna trecuta. Acum, bolnavii ajung sa plateasca și de cinci ori mai mult pe ele. Pe de alta parte, multe pastile lipsesc deja din farmacii: antibiotice, analgezice și cele pentru anumite boli cronice. Medicamentele…

- De la 1 august, a intrat in vigoare corectia a preturilor din Catalogului national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania (Canamed). In urma corectiei, Canamed include peste 6.200 de medicamente, iar in cele mai multe cazuri, preturile medicamentelor au crescut, mai…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.In…

- Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,9% in trimestrul II 2023, comparativ cu trimestrul anterior, iar in primul semestru s-a majorat cu 1,7% comparativ cu semestrul I 2022, pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarii semnal a Institutului National de Statistica (INS),…