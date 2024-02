Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 a venit cu scumpiri pentru mai multe produse pe care romanii le cumpara in mod frecvent. Potrivit datelor prezentate de reprezentanții Institutului National de Statistica (INS), serviciile postale, cele de apa, canal si salubritate si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie 2024 la 7,41%, de la 6,61% in decembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,64%, cele nealimentare cu 7,36%, iar serviciile cu 10,91%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. “Indicele…

- PSD susține, intr-o declarație facuta pe Facebook, ca minciuna saptamanii se refera la o pretinsa scumpire a alimentelor de baza mai mult decat a aratat INS. PSD a dezmințit afirmația conform careia prețurile la alimentele de baza au crescut cu 17,8% fața de ianuarie 2023. „Datele oficiale ale Institutului…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca in anul 2023 s-a inregistrat o creștere semnificativa a prețurilor la serviciile transportului aerian de pasageri din Republica Moldova, de circa 2,3 ori. Prețurile biletelor de avion au inregistrat o creștere semnificativa, in ciuda promisiunilor autoritaților…

- In 2022, Romania și Bulgaria au avut cel mai scazut nivel al prețurilor bunurilor și serviciilor de consum in consumul final al gospodariilor din UE, care este cu 41% mai mic decat media pentru UE, arata datele Institutului Național de Statistica (INS) al Romaniei, publicate astazi și transmise catre…

- Transportul aerian, detergentii, serviciile de apa, canal si salubritate si articolele chimice, se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres.In luna noiembrie a acestui an, tarifele pentru…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna noiembrie la 6,72%, de la 8,07% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.

- Județul Satu Mare are 7 cazuri de rujeola confirmate pentru luna octombrie 2023 la copii cu varsta cuprinsa intre 0-9 ani. Datele au fost transmise Institutului Național de Statistica de catre Direcția de Sanatate Publica Satu Mare.