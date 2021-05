Creștere spectaculoasă a vânzărilor de autoturisme Dacia în Uniunea Europeană Inmatricularile de automobile din Italia și Spania au revenit la valori normale, la un an de la blocajul total instituit de autoritați in urma exploziei de cazuri COVID-19, din perioada februarie – martie 2020. Dacia a prins „valul” creșterilor și a urcat din nou la volume apropiate de cele cu care era obișnuita inainte de pandemie, conform analizei Profit.ro. Inamtricularile Dacia in Italia s-au ridicat la 4.581 de unitați, o creștere aproape infinita de la cele 71 de exemplare simbolice am putea spune din aprilie 2020. Creșterea de peste 6.300% este neimportanta, fiind relevanta eventual doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ACAROM, in luna aprilie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +218.6% fața de aprilie 2020, atingandu-se un nivel de 862.226 unitați. Pe primele patru luni din 2021: –au fost inmatriculate un numar de 3,422,439 autoturisme reprezentand o creștere cu +24.4%…

- “Numarul total de bovine la 1 decembrie 2020 fata de 1 decembrie 2019 a scazut cu 0,6%, iar efectivul matca (vaci pentru lapte, bivolite pentru reproductie si juninci pentru reproductie) a crescut cu 0,7%. Numarul total de porcine si efectivul matca (scroafe de prasila) au scazut cu 2,2%, respectiv…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Inmatricularile auto din UE au crescut cu 3,2% in primul trimestru al anului 2021 și cu 87,3% in martie, potrivit Asociației Producatorilor Auto Europeni (ACEA). In martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu 87,3%, ca rezultat al bazei de comparație scazute de…

- In 2020, 72,9% din toate autobuzele mici și mijlocii (peste 3,5 tone) inregistrate in Uniunea Europeana circulau pe motorina, dar, numarul acestora era in scadere cu aproape 10 puncte procentuale fața de 2019. In același timp, vehiculele cu incarcare electrica (ECV) constituiau 6,1 % din totalul inmatricularilor…

- In 2020, motorina a ramas cel mai popular combustibil pentru vehiculele utilitare ușoare noi din Uniunea Europeana, reprezentand 92,4% din aceasta piața. Și vanzarile de camionete electrice și hibrid au crescut anul trecut. Vehiculele electrice (ECV) au reprezentat 2% din vanzarile totale de autoutilitare…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua scadere, in toata Europa. In luna februarie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -19.3% fata de februarie 2020, atingandu-se un nivel de 771,486 unitati. Pe primele doua luni din 2021: au fost inmatriculate un numar…

- Camioanele inmatriculate in 2020 in UE au avut motoare pe motorina in proporție de 96,4%, electric 0,5%, combustibili alternativi 2,9%. Așadar, motorina inca domina inmatricularile de camioane din UE in ceea ce privește cota de piața (96,4%), in timp ce benzina a reprezentat doar 0,1% din cererea totala…