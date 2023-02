Stiri pe aceeasi tema

- Pe baza indicatorilor pe termen scurt, se preconizeaza ca economia Romaniei a fost rezilienta in trimestrul patru din 2022, pe fondul evolutiilor favorabile din sectorul serviciilor si al increderii in economie, si in pofida scaderii continue a productiei din industria prelucratoare.Pentru 2023, impactul…

- Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din Statele Unite, a anuntat, miercuri seara, o noua majorare a dobanzii de referinta, continuand actiunile de reducere si stabilizare a inflatiei, intr-un context international instabil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inflatia din Statele Unite a incheiat anul 2022 cu retragere modesta, preturile de consum din decembrie inregistrand cea mai mare incetinire lunara de la inceputul pandemiei, a raportat joi Departamentul Muncii, citat de CNBC. Indicele preturilor de consum (IPC), care masoara costul unui cos larg…

- Inflatia din zona euro a scazut din nou sub pragul de doua cifre in decembrie, datele publicate vineri dimineata aratand ca rata principala a ajuns la 9,2%, dupa ce cresterea anualizata a preturilor a depasit 10% in precedentele doua luni, relateaza Financial Times. Totusi, este putin probabil ca aceasta…

- Banca Centrala Europeana va continua sa majoreze dobanda de referinta cu cate 50 de puncte de baza „pentru o anumita perioada de timp”, in ideea de a lupta impotriva inflatiei persistente din zona euro, a avertizat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, informeaza BFM și Agerpres.

- Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din Statele Unite, a decis, miercuri seara, o noua majorare a dobanzii de referinta, in cadrul actiunilor de reducere si stabilizare a inflatiei, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Finantelor a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, cat va fi inflatia la finalul anului. “Inflatia la finalul anului, cea prognozata de Banca Nationala a Romaniei, este de 16,3 la suta fata de anul trecut, in zona aceea si prognozele pe care si eu, ca ministru de Finante, dar…

- Preturile de consum au inregistrat in ultimele luni cresteri puternice in regiunea cu 19 state membre, iar inflatia a urcat peste pragul de 10% luna trecuta, evidentiind gravitatea crizei costului vietii din blocul monedei unice. Datele initiale de miercuri au aratat insa ca inflatia generala a fost…