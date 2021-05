Creștere economica spectaculoasa in T1/2021, depasind toate asteptarile, cu o crestere de 2,8% fata de T4/2020, care a fost un trimestru in care economia s-a descurcat onorabil. Potrivit INS, comparativ cu T1/2020, in primele trei luni din 2021, PIB-ul a scazut cu 0,2% pe seria bruta si nu a inregistrat nici o modificare pe seria ajustata sezonier, arata datele semnal privind evolutia PIB in primele trei luni din acest an, publicate marti de INS. Acestea sunt datele preliminare, cifrele detaliate privind evolutia componentelor PIB urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani. In T1/2021, Europa a…