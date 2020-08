Stiri pe aceeasi tema

- Germania a raportat miercuri cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmit dpa si Reuters, conform Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Aceasta crestere, cea…

- Mai mult de 100 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate la Beijing de cand boala a reaparut in orasul chinez, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, scrie AFP."Saptamana trecuta, China a anuntat un nou focar in Beijing, dupa mai mult de 50 de zile fara niciun caz in acest…

- Covid 19 nu a ocolit zonele de conflict. Boala se suprapune peste lipsurile provocate de razboi. In țari ca Libia sau Siria milioane de oameni traiesc sub pragul saraciei, iar noul coronavirus ii arunca la limita subzistenței.

- Italia a inregistrat luni cea mai mica crestere zilnica a noilor cazuri de COVID-19 dupa 26 februarie, a anuntat Protectia civila italiana intr-un comunicat, transmite AFP.Numarul noilor cazuri de COVID-19 a sporit cu 178 in ultimele 24 de ore, ceea ce aduce bilantul total la 233.