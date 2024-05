Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din intreaga lume s-au aflat la Washington saptamana trecuta pentru a compara date si pentru a-i asculta pe expertii FMI si Bancii Mondiale despre subiecte care variaza de la politica fiscala la cresterea globala si pentru a ajuta tarile mai sarace. Desi sfaturile FMI nu sunt obligatorii…

- Moscova prezinta planul ca o modalitate pentru investitorii rusi si straini de a elibera activele care au fost blocate de sanctiunile occidentale si contramasurile rusesti de la inceputul conflictului din Ucraina, in urma cu mai bine de doi ani. Conform acordului de schimb, investitorii straini ar avea…

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova sa-și sporeasca producția de aparare prin cantitați mari de mașini-unelte, microelectronica, tehnologie pentru drone și rachete de croaziera, au declarat vineri, 12 aprilie, inalți oficiali americani citați de Reuters.Oficialii,…

- Vorbind inainte de calatoria cancelarului german Olaf Scholz la Beijing, care va avea loc in cursul acestei saptamani, von der Leyen a spus ca firmele europene ar trebui sa aiba acelasi acces pe piata in China ca si firmele chineze in Europa, potrivit comentariilor citate de Reuters. De asemenea, ea…

- Moneda japoneza si-a continuat deprecierea in raport cu dolarul american, care a depasit pragul simbolic de 150 de yeni, ceea ce a dat nastere la speculatii cu privire la posibilitatea unei noi interventii a Bancii Japoniei in sprijinul monedei nationale, transmit Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES…

- Aceasta, la randul sau, ar putea inspira autoritatile de reglementaarile din intreaga lume sa continue, asa cum demonstreaza numarul tot mai mare de anchete antitrust in diferite tari, dupa deschiderea dosarelor UE si SUA. De cand AT&T a fost divizata in urma cu exact 40 de ani, nicio companie nu s-a…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 14%, inregistrand in februarie cel mai bun rezultat din ultimele doua decenii, datorita cererii puternice din partea companiilor, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite…

- Companiile aeriene din SUA si Europa vor incerca sa isi majoreze profiturile in acest an prin scumpirea biletelor de avion, pe masura ce vor incerca sa profite la maximum de boom-ul calatoriilor post-COVID si sa contracareze costurile ridicate create de lipsa de avioane, sustin investitorii si directorii…