Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, au fost inregistrate 327 de cazuri de tuberculoza la copii, fata de 289 in 2021. In Bucuresti, au fost in 2022 30 de astfel de cazuri, fata de 18 in 2021.Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, medicul Beatrice Mahler, a explicat, pentru News.ro, ca aceasta crestere este…

- ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care a fost implicat un microbuz scolar, in care se aflau 8 copii, si o masina. Mai multe persoane sunt evaluate de medici. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe DN 10 Buzau-Brasov, in apropierea localitatii Magura,…

- Doi copii au fost loviți de un TIR, miercuri, pe o trecere de pietoni de pe DN 28, in județul Iași. Unul dintre minori a decedat, iar celalalt este inconștient, potrivit primelor informații. Potrivit ISU Iasi, accidentul s-a produs pe DN 28, in localitatea Letcani, unde un TIR a lovit doi minori la…

- Opt persoane, intre care o familie de romani cu doi copii, au murit dupa ce au incercat sa traverseze fluviul Saint-Laurent din Canada in Statele Unite. MAE a contactat autoritațile din Quebec pentru mai multe detalii legate de identitatea cetațenilor romani. Presa americana a publicat informația potrivit…

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege al USR care prevede ca dreptul la alocația de stat pentru copii este stabilit incepand cu prima zi de viața a copilului și nu incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, așa cum a fost pana acum. Urmeaza ca […] The…

- PNL propun doua proiecte de lege care vizeaza cresterea cuantumului indemnizatiei pentru mamele care au nascut, precum si accesul cu prioritate pentru femei insarcinate sau persoane insotite de copii cu varsta pana la 5 ani. Potrivit proiectului, femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu…

- Trei minori din Slanic Moldova, care duminica seara s-au ratacit in padure pe traseul „300 de scari”, au fost recuperati de jandarmii Postului Montan al statiunii. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Bacau, cei trei copii au plecat duminica dupa-amiaza intr-o plimbare, dar s-au abatut de la…

- Tragedie in Capitala. Trei copii au murit intr-un incendiu care a cuprins o casa din sectorul 5. „In aceasta dimineața, in jurul orei 5:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința din str. Surduc, sectorul 5. Primele echipaje de intervenție ajunse la caz…