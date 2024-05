Stiri pe aceeasi tema

- Cinci muncitori au murit, luni, dupa ce au inhalat hidrogen sulfurat in timp ce lucrau intr-o canalizare conectata la o stație de epurare din orașul Casteldaccia, in apropiere de Palermo, Sicilia. Un al șaselea muncitor a fost salvat de pompieri și se afla la terapie intensiva, au declarat oficialii…

- Au aparut noi detalii despre explozia devastatoare din Italia, in care a murit și Petronel, romanul care a lasat in urma doi copii și o soție indurerata. Acestea ar putea sa clarifice lucrurile și sa stabileasca care ar fi fost cauza exploziei hidrocentralei.

- Pavel Petronel Tanase, 45 de ani, muncitorul roman care a murit marți dupa-amiaza in accidentul dramatic din Italia, petrecut la hidrocentrala Bargi, langa Bologna, locuia la periferia localitații Settimo Torinese.

- A fost o drama de proportii in Italia, la Bologona! Trei copii romani si mama lor, cu totii romani, au murit in apartamentul care a luat foc! Femeia se numeste Stefania Alexandra Nistor si avea 32 de ani. Pompierii au gasit o camera saturata de fum Cand pompierii au ajuns la apartamentul care ardea,…

- Tragedie in Italia. Trei muncitori au murit in Florența, dupa ce șantierul pe care lucrau s-a prabușit. Printre victime sunt și trei romani. Medicii spun ca doi dintre ei sunt in stare grava, au leziuni la coloana. Alți doi muncitori sunt inca dați disparuți și sunt cautați de echipele de salvare sub…