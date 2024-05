Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta in Polonia dupa ce un judecator a cerut azil politic in Belarus, tara aliata Rusiei, provocand stupoare printre autoritatile de la Varsovia, relateaza AFP, citata de Agerpres.Parchetul polonez anunta pe rețeaua X ca „desfasoara o ancheta in legatura cu o informatie potrivit careia un judecator…

- O acțiune aparent incredibila a unui judecator polonez a declanșat un val de șoc și nedumerire in Polonia și peste hotare. Tomasz Szmydt, judecator la Curtea Administrativa Regionala din Varșovia, a solicitat azil politic in Belarus, țara aflata in relații tensionate cu Polonia și aliata cu Rusia. Declarațiile…

- Un judecator polonez a cerut azi politic in Belarus, in contextulrelațiilor tensionate dintre Polonia și Belarus. El susține ca acolo se afla“un presedinte foarte intelept”. “Va rog sa ma iertati pentru indrazneala mea, dar imi permit sa certutela si protectia presedintelui (Aleksandr Lukasenko) si…

- "Va rog sa ma iertati pentru indrazneala mea, dar imi permit sa cer tutela si protectia presedintelui (Aleksandr Lukasenko) si a Belarusului", a declarat judecatorul Tomasz Szmydt la o conferinta de presa desfasurata la Minsk. "Aici este un presedinte foarte intelept", a mai spus judecatorul polonez,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a avertizat cu privire la o apocalipsa nucleara daca Rusia va continua sa fie presata de Occident, intr-un discurs rostit joi la Minsk si preluat de presa belarusa, potrivit DPA, scrie observatornews.ro .

- Aleksandr Lukașenko (69 de ani), președinte al statului Belarus de aproape trei decenii, a inasprit condițiile de recrutare. Liderul de la Minsk a semnat legea care permite inclusiv trimiterea somațiilor militare prin SMS. Documentul a fost publicat pe portalul național juridic, informeaza Bloknot.Belarușii…

- Ministrul adjunct de externe al Poloniei a declarat marti ca NATO ia in considerare posibilitatea de a dobori rachetele rusesti care se apropie prea mult de frontierele Aliantei Nord-Atlantice, la doua zile dupa ce Polonia a raportat o incalcare a spatiului sau aerian, scrie AFP, citat de AGERPRES.…

- Propagandiștii ruși raspandesc o informație precum ca autoritațile poloneze au luat decizia sa elibereze 20.000 de pușcariași și sa-i parașuteze la Liov, in vestul Ucrainei, denunța Centrul ucrainean pentru Comunicații Strategice și Securitate Informaționala (SPRAVDI).Potrivit SPRAVDI, informația legata…