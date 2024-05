Unde se află județul din România cu cel mai fertil sol din țară Un județ din Romania se poate lauda cu unul dintre cele mai fertile soluri, regiunea ajungand astfel sa fie una importanta pentru agriucltura. In total, județul cu pricina se intinde pe o suprafața de 693.034 hectare, din care 530.808 hectare de teren arabil. Acesta nu este singurul lucru cu care localitatea se poate lauda. Este […] The post Unde se afla județul din Romania cu cel mai fertil sol din țara appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vin vești foarte bune pentru elevii din județul Ilfov, aduse chiar de președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma, care a spus ”educația de inalta calitate a fost și ramane prioritatea mea”. Acesta a facut public un mesaj postat pe Facebook de Partidul Național Liberal, care a prezentat cel mai…

- Codruța Kovesi a aratat și astazi ca, deși este șefa Parchetului European (EPPO), privește, in continuare, atent, spre Romania. Procurorii din subordinea sa au efectuat astazi opt percheziții in județul Galați. Procurorii din cadrul biroului din Romania al EPPO, aflat in subordinea Codruței Kovesi,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca s-a depașit momentul trecerii primarilor de la un partid la altul, iar, pana la urma, a fost corect ca deciziile sa fie luate la nivel de organizație. Ciolacu da drept exemplu pe Gabriela Firea – PSD si Sebastian Burduja – PNL, care și-au depasit orgoliile,…

- Cele mai mici venituri le incaseaza insa pensionarii din județul Botoșani, unde pensia medie este sub 2.000 lei The post EXPLORAREA INEGALITAȚILOR PENSIONARE Județul din Romania cu cele mai mici pensii first appeared on Informatia Zilei .

- In ultimele doua saptamani, s-a remarcat o migrație masiva a primarilor, aceștia anunțand ca parasesc partidele politice in care erau afiliați și opteaza pentru PSD. Incepand de acest weekend, lista primarilor din Timiș care migreaza catre spectrul social-democrat in politica pentru a candida pentru…

- Statisticile Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), valabile la sfarșitul lunii ianuarie 2024, dezvaluie ca județul Cluj conduce la capitolul femei de afaceri, cu 33.646 de femei actionari sau asociati. Il urmeaza aproape Ilfov , cu 33.146 de femei in aceleași poziții, și Timis, unde sunt…

- La finalul anului trecut, in Romania existau 110.355 de prosumatori, dupa cum arata datele oficiale centralizate de ANRE. Puterea lor instalata a ajuns la un total de 1.442 de MW, similara cu puterea cumulata a celor doua reactoare nucleare de la Cernavoda.