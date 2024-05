Explozie de frumusețe în grădinile turdenilor! Florile de iris sunt peste tot! Ultima luna de primavara aduce o adevarata explozie de frumusețe. A inflorit floarea de iris, o vedem mai peste tot la Turda. Fie ca este in rondourile din fața casei, ori chiar in curți sau gradini este un „spectacol al naturii” demn de privit. Intr-o varietate de culori de la mov la albastrui sau chiar combinații de galben cu vișiniu, aduce lumina și frumusețe in casele oamenilor dar are și o simbolistica aparte. Irisul este o floare ornamentala și se gasește frecvent in zona mediteraneana; in principal in Franța, Italia și alte parți ale Europei Centrale. Simbol al regalitații, floarea de iris… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

