Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastas e spune ca problema palestiniana a devenit una islamica și ca e greu de rezolvat in condițiile in care ea dureaza de 75 de ani. Israelul are ”o abordare mesianica, biblica” asupra intregii dispute, susține fostul premier. Acesta a avertizat ca razboiul se extinde in Europa și in SUA.…

- Ministrul iranian Hossein Amirabdollahian a declarat ca Iranul nu vrea ca razboiul „sa se extinda” dupa atacul de la 7 octombrie comis de militanti palestinieni ai Hamas asupra Israelului soldat cu cel putin 1.400 de morti, relateaza Reuters.

- Ministrul israelian al finantelor, Bezalel Smotrich, a vorbit despre situația economica buna a țarii, declarand clar ”avem bani”. Oficialul a precizat, in fata presei, ca situatia bugetara a Israelului este ilustrata cel mai bine de raportul scazut dintre datoria publica si PIB. ”Este suficient de…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat marti ca „nimeni nu va putea opri fortele de rezistenta” daca Israelul isi continua ofensiva impotriva Fasiei Gaza, relateaza AFP si Reuters. „Daca crimele regimului sionist continua, fortele musulmane si de rezistenta vor deveni nerabdatoare…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a promis duminica, 15 octombrie, ca razboiul impotriva gruparilor teroriste palestiniene din Fașia Gaza va fi "mortal" și va schimba definitiv situația din sudul Israelului, relateaza The Times of Israel."Razboiul de aici este razboiul fiilor luminii impotriva…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa a „trecut la ofensiva”, avertizand ca „orice membru al Hamas este un om mort”, noteaza AFP. „Hamas este Daesh (acronimul arab al gruparii Stat Islamic) si ii vom zdrobi si distruge asa cum lumea a distrus Daesh”, a adaugat el intr-un prim…

- Asediul total asupra Fasiei Gaza, anuntat luni de ministrul israelian al Apararii, contravine dreptului international umanitar, a transmis marti ONU, potrivit AFP si DPA. „Impunerea de asedii care pun in pericol viata civililor prin privarea lor de bunuri esentiale pentru supravietuire este interzisa…

- Presedintele american Joe Biden a asigurat sambata ca Statele Unite sunt gata sa ofere Israelului „toate mijloacele de sprijin adecvate” in urma atacului miscarii palestiniene islamiste Hamas, avertizand totodata „orice alta parte ostila Israelului” sa nu incerce sa profite, relateaza Reuters citand…