Israelul a luat in serios amenințarile Iranului și se pregatește pentru ce este mai rau. Zeci de avioane de lupta au fost ridicate de la sol In prezent, autoritațile de la Tel Aviv sunt ”in alerta totala” și au inițiat starea de pregatire pentru un eventual atac armat venit din partea Iranului. Contraamiralul Daniel Hagari, purtatorul de cuvant al armatei israeliene, a anunțat, sambata, ca zeci de avioane de lupta au fost ridicate de la sol, potrivit Sky News. ”Iranul va suporta consecințele pentru ca a ales sa escaladeze situația in continuare. Israelul este in alerta maxima. Ne-am sporit pregatirea…