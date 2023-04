Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Mai exact, cu rata inflației, așa cum se intampla in fiecare an potrivit reglementarilor din Codul fiscal. Daca pentru 2023 darile locale au fost majorate anul trecut cu doar 5,1%, acum majorarea este mult mai consistenta. Și ar fi fost și mai mare in 2024, an electoral, daca nu s-ar fi…

- Actiunea pentru anulare fusese introdusa de mai multe societati private, in contradictoriu cu Consiliul Local Constanta, care are calitatea de parat in cauza. Decizia de anulare partiala luata de Tribunal vizeaza taxa pentru eliberarea avizului program de functionare pentru unitatile din Statiunea Mamaia…

- In atentia contribuabililor persoane fizice si juridice care achita impozitele si taxele locale prin mijloace de plata bancare, la intocmirea acestora, sa se mentioneze la beneficiar Municipiul Turda, cod de identificare fiscala 4378930si conturile aferente impozitelor si taxelor datorate. (viramentele…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. „Conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele si impozitele…

- De miercuri, 1 martie, cresc veniturile pentru cateva categorii de persoane, ca urmare a actualizarii Indicatorului Social de Referința. Este vorba de majorarea indemnizației de șomaj, a indemnizației pentru creșterea copilului și a venitului minim garantat. Toate acestea ar trebui sa creasca cu aproape…

- Aplicația ghișeul.ro, pentru plata taxelor, impozitelor și amenzilor, disponibila pentru telefoanele cu Android și IOS. Ministrul Digitalizarii Sebastian Burduja a declarat, ieri, la lansarea aplicatiei, ca a testat-o si ca lucrurile au mers fara greș. „Pot sa spun ca am testat-o și eu personal, și…