Curtea Comerciala Internationala din Singapore a declarat ca o divizie a Credit Suisse nu a actionat cu buna-credinta si a neglijat sa pastreze in siguranta activele lui Bidzina Ivanishvili, in cea mai recenta lovitura pentru banca aflata in dificultate, care este preluata de UBS. Credit Suisse a declarat imediat ca va contesta decizia. Omul de afaceri miliardar Ivanishvili, care a fost prim-ministru al Georgiei din 2012 pana in 2013, a plasat 1,1 miliarde de dolari sub tutela Credit Suisse Trust in 2005. Avocatii lui Ivanishvili, Cavinder Bull si Woo Shu Yan, de la firma de avocatura Drew & Napier,…