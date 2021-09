Kim, Khloe și Kourtney Kardashian au inceput filmarile pentru noul lor reality show, care va fi difuzat pe Hulu. Imagini de la filmari au fost facute publice de platforma de știri mondene TMZ . Familia Kardashian a trecut la serviciul de streaming dupa 14 ani și 20 de sezoane in care au filmat „Keeping Up With The Kardashians” pentru televiziunea tradiționala. Show-ul, care s-a incheiat in luna iunie, a avut și mai multe producții spin off, precum „Kourtney and Kim Take Miami”, „Kourtney and Kim Take New York”, „Khloe & Lamar”, „Rob & Chyna”. Familia a incheiat un acord pentru mai mulți ani cu…