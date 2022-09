Stiri pe aceeasi tema

- CRBL și soția lui, Elena, s-au intors recent din Spania, acolo unde au locuit timp de doi ani, dupa ce au parasit Romania. Cei doi au fost prezenți zilele acestea la VIVA! Party și au dat detalii despre motivele pentru care s-au intors acasa. „M-am intors atat pentru muzica, ca mi-e foarte dor de scena,…

- Fosta jurnalista din Cluj-Napoca, Corina Brandușan, acum Pr Manager, și Andrei Tiganaș, trainer de dicție, au plecat din Romania, in ianuarie 2022, in plina iarna și s-au stabilit in Spania. Deja au schimbat trei adrese, in 9 luni de locuit pe taramurile calde ale Spaniei și nu regreta deloc decizia…

- Baba Alhassan, mijlocașul lui Hermannstadt, golgeterul Ligii 1 dupa primele patru runde, a dezvaluit ce detaliu il enerveaza in Romania, in Liga 1, și ce apreciaza la ardelenii in mijlocul carora traiește de doi ani. Baba Alhassan, 23 de ani, este unul dintre fotbaliștii-surpriza ai noului sezon, așa…

- CRBL și familia sa au revenit in Romania, dupa ce in ultimii șase ani au locuit in Spania. Cantarețul și familia au hotarat sa se reintoarca in țara natala dupa ce au facut o ședința de familie. „Azi-noapte am stat și am facut ședința de familie și azi-dimineața am luat... The post CRBL și familia au…

- Eduard Mihail Andreiana, alias CRBL, și familia sa, a intrat intr-o noua etapa a vieții sale. El și toți cei dragi ai sai au facut drumul intors din Spania in Romania, dupa ce in urma cu doi ani decisesera ca venise timpul unei alt capitol al existenței lor comune. CRBL și familia sa au revenit […]…

- In urma cu șase ani, CRBL și familia lui a decis ca este momentul sa faca o schimbare majora in viața lor, astfel ca au plecat in Spania. Toate bune și frumoase pana acum, cand artistul a anunțat ca revine in Romania, unde o sa stea cu chirie. Iata cand se intoarce pe meleagurile romanești, dar și ce…

- CRBL a luat decizia de a se muta inapoi in Romania, dupa ce timp de 6 ani a locuit in Spania alaturi de familia sa. Artistul va reveni in țara in luna septembrie și va sta cu chirie. Pentru a se muta in Spania alaturi de familia sa, CRBL și-a vandut toate proprietațile. Artistul este pregatit sa o ia…

- O malformație genetica a facut ca Daria sa se nasca fara ambii globi oculari. Fetița nu va putea sa iși vada niciodata mama. Sindromul SOX2 de care sufera micuța este extrem de rar, iar cazul sau este unic in Romania. Cumplita malformație genetica – intalnita la doar una din 250.000 de persoane – nu…