Lora s-a mutat cu chirie într-o vilă lângă pădure: „Este mare, am piscină”. De ce a amânat construcția casei cu două etaje Lora, in varsta de 41 de ani, a marturisit ca s-a mutat impreuna cu viitorul ei soț, Ionuț Ghenu, cu chirie intr-o vila superba din zona de Nord a Capitalei. Artista a amanat construcția casei mult dorita.Lora, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, iși calculeaza cu grija fiecare pas pe care il face. Artista și logodnicul ei, Ionuț Ghenu, au decis sa se mute cu chirie intr-o vila superba din zona de Nord a Capitalei, unde au și o piscina spectaculoasa. Cuplul s-a gandit sa construiasca propria casa, insa momentan a pus acest proiect pe pauza. Lora și Ionuț Ghenu au vrut sa experimenteze… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

